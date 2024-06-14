Росія війну не починала: Путін знову звинуватив Україну в агресії

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія нібито "не починала" війну проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це Путін заявив на брифінгу в російському МЗС із посиланням на ТАРС.

За його словами, так звані "ДНР" та "ЛНР" мали право оголосити про свою незалежність, але київський режим розв'язав проти них війну".

"РФ не розпочинала війну в Україні, це київський режим розпочав і продовжує бойові дії, це і є агресія" , — наводять слова Путіна російські пропагандисти.

Глава Кремля також додав, що РФ "з усією серйозністю ставилася до Мінських угод", "але всі її ініціативи та спроби домовитися" нібито "були відкинуті".