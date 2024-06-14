В Україні заборонили "громадські організації" Медведчука: готували держпереворот

В Україні ліквідовано мережу "громадських організацій" кума глави Кремля Володимира Путіна, Віктора Медведчука. Вони готували держпереворот у Києві у 2022 році, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони 8 проросійських організацій, які координував екс-нардеп Віктор Медведчук", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що представники цих "громадських організацій" планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

"Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України. Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів", - кажуть в СБУ.

Під час "з’їзду" планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади". У разі відмови - зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави.

Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб.

Що цьому передувало?

У 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина РФ, який координував підривну діяльність "громадських організацій" Медведчука з Росії.

Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:

Міжнародна громадська організація "Ми народ України";

Всеукраїнська громадська організація Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна";

"Соборне козацтво";

"Соборне козацтво" "Харківський округ";

"Соборне козацтво" "Баришівська станиця";

"Соборне козацтво" "Київський округ";

"Соборне козацтво" "Львівський округ";

"Соборне козацтво" "Сумський округ".

Нагадаємо, в травні 2024 року правоохоронці викрили у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроекту "Другая Украина". Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.