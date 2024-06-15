У РФ заявили про атаку безпілотників у Ростовській області: що відомо

У Ростовській області (Російська Федерація) другу ніч поспіль працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Вибухи було чути в районі Кам'янська-Шахтинського, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram губернатора Ростовської області Василя Голубєва.

За словами російського чиновника, під час відбиття атаки дронів нібито було збито "кілька БПЛА". А сталося це близько 04:00 за місцевим часом.

"Уламки дронів впали на територію проммайданчика" , - стверджує він.

Губернатор додає, що попередньо "у нежитловій будові пошкоджено скління", і що ніхто не постраждав.

Між тим в мережі були оприлюднені кадри, на яких начебто показаний момент, як один із безпілотників пролітає над містом Каменськ-Шахтинський.

Попереджаємо, на відео звучить нецензурна лексика!

Ціллю міг бути "Комбінат "Каменський"

Варто зазначити, що у місті Каменську розташоване підприємство "Комбінат "Каменський", який називають одним з найбільших в цьому регіоні РФ хімічних підприємств.

На цьому комбінаті, за оприлюдненими раніше в ЗМІ даними ЦРУ ще від 2011 року, було виробництво композитного палива для ракетних двигунів для балістичних ракет на твердому паливі РТ-2, та розміщення випробувальних установок.

Додамо, що раніше російське видання Astra писало, що у квітні під час атаки дронів у Ростовській області через удар безпілотниками вже була пошкоджена будівля підприємства "Комбінат "Каменський".

Атака дронів у Ростовській області

Також раніше повідомлялося, що минулої ночі, 14 червня, влада Ростовської області також заявляла про атаку безпілотників у цьому регіоні. Так, повідомлялося про нічну "бавовну" у місті Морозовськ Ростовській області під час атаки БПЛА та роботи ППО сталася пожежа, а у деяких будинках зникло світло. До слова, у цьому місті розташований військовий аеродром, де розташовувалися літаки Су-34, Су-24 та Су-24М.

Згодом місцевий губернатор Голубєв розповів, що внаслідок атаки БПЛА в Морозівському районі порушено електропостачання, і що у зону відключення "потрапили кілька населених пунктів".

Пізніше в Міноборони РФ відзвітували, що над Ростовською областю нібито було збито 70 дронів.

Після нічного удару з'явилися супутникові знімки, які продемонстрували, що на аеродрому Морозовськ зникли всі російські винищувачі.

Згодом стало відомо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив виданню The Warzone, що для удару по цій російській авіабазі було застосовано близько 70 безпілотників.