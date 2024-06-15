ISW: Путін намагається схилити Захід до поступок, що порушують суверенітет України

Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у діалозі. Російський диктатор Володимир Путін маніпулює Заходом і намагається переконати його завчасно піти на поступки, що порушують суверенітет України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що під час виступу в Міністерстві закордонних справ РФ у п'ятницю, 14 червня, Путін виклав свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України як передумови для "мирних" переговорів. Зокрема, диктатор вимагає від Києва визнати незаконну анексію Росією окупованих та непідконтрольних Україні територій на сході та півдні, намагаючись у такий спосіб зірвати Глобальний саміт миру 15-16 червня у Швейцарії.

В ISW нагадали слова диктатора про те, що Росія готова погодитися на припинення вогню й мирні переговори. Взамін Київ має повністю вивести війська з нині підконтрольних районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Москва незаконно оголосила анексованими у вересні 2022 року. Також, на вимогу диктатора, Україна повинна офіційно відмовитися від вступу до НАТО.

Аналітики Інституту також нагадали непереконливу заяву Путіна про те, що російські війська "негайно" забезпечать дотримання режиму припинення вогню і гарантуватимуть "безперешкодне і безпечне" виведення українських військ із чотирьох областей.

"Ця обіцянка звучить особливо порожньо після місяців воєнних злочинів росіян проти українських цивільних осіб та військовополонених, а також численних порушень Росією режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими угодами в період з 2015 по 2022 рік. А заклик до світової спільноти визнати чотири незаконно анексовані й окуповані області частиною Росії та скасувати всі західні санкції проти РФ у разі мирного врегулювання російського вторгнення в Україну - є вимогою, яка завдасть безповоротної шкоди принципу державного суверенітету і непорушності міжнародних кордонів" , - йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що Путін також повторив свої попередні умови "миру", а саме, що Україна повинна погодитися на повну демілітаризацію і "денацифікацію" (повалення нинішнього українського уряду і заміну його проросійськими маріонетками) та відмовитися від своїх прагнень приєднатися до будь-яких зовнішніх блоків безпеки. Він також заявив, що для будь-якого мирного формату без участі Росії "неможливо" вирішити війну в Україні, і що політика Заходу і України, спрямована проти переговорів з Росією, є "ідіотичною".

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що такі вимоги Путіна продовжують відображати його давні ультиматуми, які ґрунтуються на припущеннях, що заперечують існування незалежної та суверенної України.

"Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише імітує свою зацікавленість у переговорах в рамках ширшої інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб переконати Захід піти на випереджувальні поступки, які порушують суверенітет України" , - йдеться у звіті ISW.

Пропозиція російського диктатора створити альтернативну євразійську та світову систему безпеки за підтримки Китаю, в Інституті вивчення війни назвали підривом НАТО. У звіті це пояснення Путіна назвали "досить розпливчастим", але визнали таким, що узгоджується з його довгостроковою стратегічною метою розпаду західної єдності, розпуску Альянсу зсередини і руйнування нинішнього світового порядку.

Загалом, аналітики Інституту вивчення війни назвали промову Путіна спрямованою на введення в оману міжнародної спільноти та підрив участі країн у Саміті миру в Швейцарії.

"Цілеспрямована активізація риторики Кремля є частиною російської кампанії рефлексивного контролю, яка має на меті підштовхнути Захід до самостримування й ухвалення політики, що відповідає російським інтересам. Заяви Путіна - спроба Кремля маніпулювати Заходом. Диктатор приурочив свою промову до кількох ключових подій - Глобального саміту миру 15-16 червня після саміту "Великої сімки" (G7) та Групи з оборонних контрактів з Україною 13 червня" , - йдеться у звіті ISW.

В Інституті також переконані, що Путін намагається запобігти продовженню західних санкцій щодо Росії, запроваджених США та Великою Британією 13 червня.

"Миротворчі інціативи" Володимира Путіна

У п'ятницю, 14 червня, російський диктатор Володимир Путін виступив із промовою в Міністерстві закордонних справ РФ, під час якої озвучив свої умови для початку мирних переговорів з Україною.

На думку політичних експертів, новий ультиматум Путіна щодо мирних переговорів має стимулювати Захід надати Україні ще більшу підтримку.

Аналітики переконані, що Путін хоче повністю окупувати чотири області України, але армія РФ не здатна захопити їх військовим шляхом.