У ВМС розповіли, скільки носіїв "Калібрів" вивела у моря Росія

Загальний потенційний залп сягає 40 ракет типу "Калібр", повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують в ВМС ЗСУ.

Станом на 06:40 15 червня:

в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;

в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.