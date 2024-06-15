У ВМС розповіли, скільки носіїв "Калібрів" вивела у моря Росія
Загальний потенційний залп сягає 40 ракет типу "Калібр", повідомляє Ділова столиця.
Про це інформують в ВМС ЗСУ.
Станом на 06:40 15 червня:
- в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;
- в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 8 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — додають в ВМС ЗСУ.