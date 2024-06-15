Андрющенко: Росіяни будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк

Росіяни будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк на ділянці, де дорога з села Гранітного з’єднується з трасою, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Гранітне стає головною логістичною артерією при окупантах в забезпеченні ділянки фронту по точкам Волноваха - Вугледар - Курахівський напрямок - Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам.

Позначили на карті (позначка 1 та помаранчевий шлях), про який міст мова. Червоним - бажаний маршрут (без моста). Позначка два - де будують укріплення та логістичні розв’язки (номер два)".

Андрющенко пояснив, що ці мости розв'язують питання російської логістики з Ростова.

За його словами, "зникнення" цих мостів збільшить шлях логістики на 70 кілометрів та проходження колони на 10 годин.