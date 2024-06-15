Міноборони: Росіяни минулої доби обстріляли територію 11 областей України
Атак зазнали 84 населені пункти та 185 об'єктів інфраструктури, повідомляє Ділова столиця.
Наслідки російських обстрілів за минулу добу оприлюднив Ситуаційний центр Міноборони України.
Впродовж 14 червня російські війська обстріляли територію 11 областей України.
Загалом застосовано різні види озброєння: мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, БПЛА, ОТРК, тактичної авіації. Атаковано 84 населені пункти та 185 об'єктів інфраструктури.
Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.