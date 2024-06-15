Зеленський: Росія за місяць випускає по Україні до 3500 керованих авіабомб

Росія за місяць випускає по Україні до 3500 керованих авіабомб. Окупанти бомбардують українців, як Гітлер під час Другої світової війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24.

"Росія використовує на місяць 3 200-3 500 КАБів - це керовані авіаційні бомби. І це дійсно для нас велика проблема. КАБи вони використовують виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Це також вам дуже важливо, щоб люди розуміли. Коли вони б'ють дронами і ракетами, і вони б'ють і говорять про мілітарні цілі, то насамперед це брехня. Вони використовували тисячі цих КАБів, таких бомб спеціально для того, що люди боялися і люди бігли", - сказав Зеленський.

На думку президента, росіяни масовано використовують авіаційні бомби проти цивільних, щоб окуповувати території, як це робив Гітлер під час Другої світової війни.

Зеленський також зазначив, що операція росіян щодо захоплення Харкова провалилася, українські військові стабілізували ситуацію. Він додав, що очікування допомоги від США протягом восьми місяців було складним.

"Хоча тут також люди можуть зрозуміти приблизно, яка сила у російської армії. І зрозуміло, що вісім місяців без цього пакету вони так і не змогли захопити місто, яке вони хотіли захопити. І це була їхня операція... Я дуже задоволений вчорашніми зустрічами і безпосередньо із президентом Байденом, ми проговорювали про терміни поставок тих чи інших, ну і про загальну підтримку", - додав глава держави.

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що останніми місяцями ситуація на фронті загострилася. Російські війська намагаються просунутися у Донецькій області, атакують відразу на декількох напрямках.

Також окупанти з 10 травня розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області. Українські військові зазначають, що зупинили наступ ворога, а росіяни зав'язли у вуличних боях у Вовчанську.

При цьому Росія обстрілює прифронтові регіони. Зокрема, росіяни скидають керовані авіабомби на цивільне населення.