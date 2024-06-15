Керівництво ЄС привітало Україну та Молдову з черговим кроком на шляху до вступу
Очільники ключових інституцій Європейського Союзу привітали рішення про схвалення переговорних рамок для України та Молдови й пообіцяли підтримку цим країнам на шляху до вступу в ЄС, повідомляє Європейська правда.
Голова Європейської ради Шарль Мішель привітав принципову домовленість щодо переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови.
"З нетерпінням чекаю на перші міжурядові конференції з обома країнами. Ми виконуємо свої обіцянки і будемо підтримувати вас на шляху до членства", – запевнив він.
До привітань долучилась і президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.
"Майбутнє України та Молдови – в ЄС. Європейський парламент продовжуватиме тісно співпрацювати з обома країнами на шляху до вступу", – написала вона в X (Twitter).
А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення "величезним кроком уперед на шляху" України та Молдови до ЄС.
"Європейська комісія буде стояти поруч з вами на кожному кроці цього шляху", – додала вона.
Нагадаємо, напередодні постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови.
Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.
Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.