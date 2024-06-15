Швеція зафіксувала порушення повітряного простору російським Су-24

Швеція ввечері 14 червня зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником Су-24, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в пресрелізі Сил оборони Швеції.

За даними шведських Збройних сил, російський Су-24 порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю острова Готланд. Шведська сторона надіслала літаку попередження, але не отримала відповіді.

Після цього для супроводу Су-24 підняли два шведські винищувачі Jas-39 Gripen. За даними шведських збройних сил, порушення було нетривалим.

"Поведінка Росії є неприйнятною і свідчить про неповагу до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім ходом подій і були на місці, щоб втрутитися", – заявив командувач Військово-повітряних сил Швеції Йонас Вікман.

Востаннє подібні несанкціоновані польоти були здійснені Росією у 2022 році, коли російські Су-27 і Су-24 порушили повітряний простір Швеції – ще до того, як країна стала членом НАТО.

На цьому тижні про порушення повітряного простору російськими винищувачами говорила також Фінляндія – вона разом зі Швецією стали членами НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше повідомляли, що кількість вильотів винищувачів НАТО на перехоплення російських літаків, що наближаються до повітряного простору Альянсу над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25% у першому кварталі 2024 року.