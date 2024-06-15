ЗМІ: Україна розгорнула оборонну стратегію "еластичної стрічки"

Українська вогнева міць покращилася після того, як законодавці схвалили вкрай необхідний пакет військової допомоги, але для цього Силам оборони довелося втратити території, аби відтягнути час, повідомляє Українська правда.

Про це пише AP.

Видання аналізує, що, хоча надходження західних боєприпасів зменшило кричущу артилерійську перевагу РФ, московські війська все ще завойовують позиції вздовж лінії фронту і, ймовірно, продовжуватимуть це робити влітку, коли сухіша земля і довші дні лише сприятимуть їхньому просуванню.

Київ вдається до стратегії "гнутись, але не ламатись", щоб виграти час, поки не отримає більше західного озброєння і боєприпасів на фронті.

Поступившись частиною території, пишуть журналісти, Україна отримала можливість вести бойові дії з більш захищених позицій.

Україна розгорнула гнучку оборонну стратегію "еластичної стрічки", щоб виграти час, поки не буде краще озброєна і забезпечена.

За словами військових, приймаючи болісні рішення про відхід на краще захищені позиції, українські війська можуть воювати більш ефективно і зберігати особовий склад.

Аналітики пояснюють, що в такій стратегії час грає на користь – можна поступитися невеликою територією, але згодом отримати більше.

Також видання наголошує, що ця стратегія контрастує з дев'ятимісячною битвою за місто Бахмут, де українські війська зазнали значних втрат в марній спробі втримати місто.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив Associated Press, що Україна вже бачить результати американської допомоги: "Перевага Росії в артилерії була 7 до 1 на початку року, але зараз вона знизилася до 5 до 1".

Гаврилюк зазначив, що для нейтралізації російської авіації Україні потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16, але й запевнив, що з часом Україна досягне переваги у власному повітряному просторі.