Дуда прокоментував вимоги Путіна для "мирних переговорів" з Україною

Президент Польщі Анджей Дуда різко прокоментував висунуті Путіним напередодні ультимативні вимоги для "мирних переговорів" з Україною, повідомляє Європейська правда.

Його слова цитує RMF FM.

Говорячи про вимоги, висунуті громадянином Росії Путіним до України, Дуда назвав їх "вражаючими". На його думку, Путін таким чином показав усій міжнародній спільноті "квінтесенцію російського брутального імперіалізму".

"Путін вимагає територій, з яких російські війська вже були вигнані", – вказав польський президент, додавши, що вже це свідчить про брутальний напад на суверенну, незалежну державу і необґрунтовані територіальні вимоги.

"Росія каже: так, ми будемо продовжувати порушувати міжнародне право, ми глибоко поважаємо весь міжнародний порядок", – сказав Дуда.

Він заявив, що російський імперіалізм має бути засуджений, "голова цього дракона має бути відрубана, і це має статися завдяки жорсткій позиції вільного світу".

У п'ятницю глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.