Столтенберг: НАТО не відправлятиме війська на територію України

НАТО не буде відправляти свої війська на територію України. Але країни Альянсу зобов'язалися навчати українських військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в ефірі телемарафону.

"НАТО з самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні. Ми у НАТО домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових" , - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс не є стороною конфлікту. Це відкидає можливість відправки західних військ до України.

"НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту. Тому ми не посилаємо наші війська в Україну" , - заявив Столтенберг.

Пропозиція Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон на початку року заявив, що не виключає можливість відправки західних військ до України. Нещодавно Франція повідомила, що готова направити до України військових інструкторів.

Макрон оголосив, що Париж хоче створити коаліцію для навчання ЗСУ на їх території. За даними ЗМІ, Франція звернулася з відповідною пропозицією до країн Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великої Британії, Нідерландів та США.