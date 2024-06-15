Росіяни обстріляли Волноваський район: є загиблі та поранені

Внаслідок російського обстрілу Волноваського району Донеччини троє цивільних загинули, ще п’ятеро зазнали поранень, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура.

15 червня 2024 року армія держави-агресора обстріляла село Улакли Волноваського району.

За даними слідства, попередньо, ворог використав РСЗВ "Смерч" із касетними суббоєприпасами. Влучання засобів ураження відбулось по території приватного сектору.

Внаслідок атаки на городі загинули 30-річний чоловік та 39-річна жінка. Ще одна мешканка 32 років від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, померла під час транспортування до лікарні.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро громадян, які у цей час перебували біля місцевого магазину – чоловіків віком від 27 до 63 років доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

У селі пошкоджено кілька домоволодінь та автомобілів.