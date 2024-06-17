Канада виділить понад 15 млн доларів на відновлення енергетики України
Канада надасть Україні понад 15 млн доларів. Кошти будуть направлені на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо за підсумками його участі у Саміті миру в Швейцарії, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За словами Трюдо, Канада надасть підтримку Україні в заміні пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.
Пакет допомоги передбачає:
- підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію дітей-переселенців, які повертаються в Україну, шляхом покращення послуг із захисту дітей та сімейних форм догляду;
- покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів;
- підвищити обізнаність сімей та громадянського суспільства про процес пошуку зниклих безвісти;
- підтримувати чоловіків, які пережили сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, у тому числі військовополонених.
Окрім цього близько 12 млн доларів буде направлено на розмінування території України та фінансування роботи МВФ із просування економічних реформ в Україні.