Костін: Окупанти вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину

Під час Саміту миру у Швейцарії генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що, лише за підтвердженими даними, російські окупанти вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс президента.

У межах Саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених та депортованих осіб".

Під час заходу генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що правоохоронці вже задокументували майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами, серед них 301 випадок сексуального насильства.

Також, за словами Костіна, російські загарбники вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину. І це лише за підтвердженими даними.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що всі люди, які перебувають у російському полоні, зазнають систематичних тортур. Є підтвердження щонайменше 14 тисяч таких випадків.