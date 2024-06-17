БпЛА атакували завод та металургійний комбінат у російському Липецьку

Влада Липецької області РФ заявила про атаку безпілотників, у соцмережах повідомляють про вибухи і дим над тракторним заводом і металургійним комбінатом у Липецьку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють губернатор Липецької області Ігор Артамонов, Astra.

Артамонов повідомив про нібито подавлення чотирьох БпЛА над промисловою територією Липецька.

Він додав, що "на місці падіння уламків працюють співробітники правоохоронних органів. Жертв немає".

Телеграм-канал Astra ззначив, що місцеві жителі повідомляють про вибухи і дим над тракторним заводом. А також про атаку на Новолипецький металургійний комбінат.