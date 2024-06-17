Close button

Курс валют НБУ на 17 червня

Курс валют НБУ на 17 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 17 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 червня знизився до рівня 40.6490 за 1 долар.

Курс євро знизився на 41 коп. до 43.4782 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 29 коп. до 51.6527 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 45.5579 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.9471 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40,649 000 --0.0418
EUR Євро 43.478 200 --0.4068
GBP Фунт стерлінгів 51.652 700 --0.2932
CHF Швейцарський франк 45.557 900 +0.1593
PLN Польський злотий 9.947 100 --0.1414

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics