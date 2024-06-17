Курс валют НБУ на 17 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 17 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 червня знизився до рівня 40.6490 за 1 долар.

Курс євро знизився на 41 коп. до 43.4782 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 29 коп. до 51.6527 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 45.5579 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.9471 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40,649 000 EUR Євро 43.478 200 GBP Фунт стерлінгів 51.652 700 CHF Швейцарський франк 45.557 900 PLN Польський злотий 9.947 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.