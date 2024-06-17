Курс валют НБУ на 17 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 17 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 16 червня знизився до рівня 40.6490 за 1 долар.
Курс євро знизився на 41 коп. до 43.4782 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 29 коп. до 51.6527 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 45.5579 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 9.9471 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40,649 000
|EUR
|Євро
|43.478 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.652 700
|CHF
|Швейцарський франк
|45.557 900
|PLN
|Польський злотий
|9.947 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.