У Мінфіні США відреагували на закид Путіна про використання російських активів

У використанні доходів від російських знерухомлених активів для того, щоб надати Україні позику обсягом $50 млрд немає правових заперечень, наполягає міністерка фінансів США Дженет Єллен, повідомляє Голос Америки.

Єллен відкинула звинувачення Путіна в тому, що використання доходів від російських державних активів на користь України буцімто є крадіжкою.

"В жодному сенсі це не є крадіжкою. Російські активи залишаються в цій установі. Їх знерухомлено. Строк російських інвестицій вже сплив. Гроші Росії знаходяться у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, на яку Росія не має жодних прав" , - пояснила Єллен позицію США у програмі АВС This Week 16 червня.

Майже 200 мільярдів доларів США знерухомлених російських державних активів залишаться замороженими в бельгійській фінансовій установі, і ця установа отримує на них дохід, сказала Єллен. Європейський Союз вже узгодив передачу Україні доходів на знерухомлені російські активи, обсяг яких, за оцінками, може складати близько 3 мільярдів доларів США на рік.

"Тут немає правових суперечностей" , - додала вона.

Минулого тижня G7 узгодив план надання Україні позики на 50 мільярдів доларів. Позику буде виплачено за рахунок доходів на російські активи. Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".