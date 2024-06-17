У Мінфіні США відреагували на закид Путіна про використання російських активів
У використанні доходів від російських знерухомлених активів для того, щоб надати Україні позику обсягом $50 млрд немає правових заперечень, наполягає міністерка фінансів США Дженет Єллен, повідомляє Голос Америки.
Єллен відкинула звинувачення Путіна в тому, що використання доходів від російських державних активів на користь України буцімто є крадіжкою.
"В жодному сенсі це не є крадіжкою. Російські активи залишаються в цій установі. Їх знерухомлено. Строк російських інвестицій вже сплив. Гроші Росії знаходяться у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, на яку Росія не має жодних прав", - пояснила Єллен позицію США у програмі АВС This Week 16 червня.
Майже 200 мільярдів доларів США знерухомлених російських державних активів залишаться замороженими в бельгійській фінансовій установі, і ця установа отримує на них дохід, сказала Єллен. Європейський Союз вже узгодив передачу Україні доходів на знерухомлені російські активи, обсяг яких, за оцінками, може складати близько 3 мільярдів доларів США на рік.
"Тут немає правових суперечностей", - додала вона.
Минулого тижня G7 узгодив план надання Україні позики на 50 мільярдів доларів. Позику буде виплачено за рахунок доходів на російські активи. Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".
"Ми ведемо вольову битву з Путіним. Путін, гадаю, думає, що наша коаліція розвалиться, і ми не зможемо надати Україні ресурси необхідні, щоб боротись у цій війні, і щоб економіка працювала. Таким чином ми показуємо, що маємо здатність та волю це робити", - сказала Єллен.