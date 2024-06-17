ОВА: Росіяни за добу поранили 10 цивільних у Донецькій області

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 16 червня зазнали поранень 10 мирних жителів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 16 червня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: 7 у Новій Полтавці, 2 у Красногорівці і 1 у Торецьку".

Зазначається, що кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Що передувало:

Вдень 16 червня росіяни вдарили по Новій Полтавці Донецької області, поранили сімох цивільних, двоє з яких – діти.