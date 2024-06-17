Німеччина тимчасово змінила умови в'їзду: що треба знати

Німеччина до 19 липня ввела тимчасовий контроль на своїх кордонах. Ці зміни запровадили спеціально до Чемпіонату Європи з футболу 2024 року, який проходить у країні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить публікація BMI Bund.

Що треба знати про тимчасові зміни

Федеральна поліція може проводити тимчасові перевірки на всіх кордонах Німеччини. Цей контроль також здійснюється на кордонах з Данією, Францією та країнами Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди та Люксембург), де раніше не проводився прикордонний контроль.

Крім того, мандрівників з Шенгенської зони також можуть перевіряти в аеропортах та в портах.

"Безпека має найвищий пріоритет. Ми озброюємося проти всіх небезпек із максимальною відданістю з боку органів безпеки. Наша увага поширюється на загрозу ісламістського терору, а також від хуліганів і аж до кібератак. Федеральна поліція захищатиме німецькі кордони, аеропорти та залізничний рух" , - заявила федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Як перевірятимуть мандрівників на в'їзді в країну

До 19 липня 2024 року контроль відбуватиметься на всіх кордонах Німеччини в Шенгені. Вони базуватимуться на ситуаційному знанні та досвіді роботи прикордонної поліції. Обсяг та інтенсивність залежатимуть від ситуації.

Перешкоди для транскордонного руху не будуть виходити за рамки, необхідні для безпеки. Під час перетину кордону всіх мандрівників просять мати при собі дійсні проїзні документи.

Повідомляється також, що під час турніру близько 580 іноземних поліцейських патрулюватимуть у містах, які приймають Чемпіонат.

Окрім поліції, чергуватимуть тисячі рятувальників та інших екстрених служб. Підготовка охоплює різні сценарії, такі як хвилі спеки, сильний дощ або інші погодні явища, а також взаємодію у всіх можливих небезпечних ситуаціях.