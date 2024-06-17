У Військово-морських силах розповіли про тактику РФ у Чорному морі

У Чорному та Азовському морі є три підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Один з них постійно знаходиться в морі та становить загрозу. Про це розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

"В принципі можна сказати, що вони не присутні в Чорному морі, але є два нюанси" , - сказав він.

За його словами, по-перше, - вони обрали формат такої присутності як підводні човни.

"Тобто надводного флоту немає, але є підводні човни. Їх загалом у складі чорноморського флоту РФ залишається станом на зараз чотири одиниці в Азово-чорноморському регіоні. З них три є носіями крилатих ракет. Щоправда, один з них не виходить в море - можливо, в нього є якісь технічні несправності" , - повідомив Плетенчук.

Як зазначив Плетенчук, у Чорному морі росіяни зараз обрали таку тактику: постійно позмінно знаходиться один підводний човен.

"Це триває уже впродовж кількох тижнів. Якщо минулого разу вони вивели Б-871 "Алроса" проекту "Палтус", який не є носієм ракет, то зараз перебуває 636 проекту "Варшавянка". Він є носієм крилатих ракет і він у понеділок застосовував одну ракету по Миколаївській області - невдало" , - додав він.