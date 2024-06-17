Індія відмовилася підписати підсумкове комюніке саміту миру

Індія вирішила "уникати зв'язків" з усіма документами, що були створені за підсумками саміту миру в Швейцарії, оскільки їхній текст не влаштовує обидві сторони умов, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Індії.

"На нашу думку, тільки ті варіанти, які є прийнятними для обох сторін, можуть призвести до міцного миру. Відповідно до цього підходу, ми вирішили уникати зв'язків із загальним комюніке або будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту" , – заявив глава індійської делегації у Швейцарії, представник МЗС Індії Паван Капур.

Водночас він наголосив, що Індія поділяє "глобальну стурбованість ситуацією в Україні" та підтримує будь-яке колективне бажання сприяти мирному вирішенню конфлікту.

Капур запевнив, що Індія продовжить взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами, а також з обома сторонами конфлікту, щоб зробити свій внесок у зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні.

Як повідомлялось, в Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру в Україні, за підсумками якого було ухвалено комюніке. Документ підтримали 80 країн та 4 організації.