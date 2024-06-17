У ВМС розповіли, як Україні вдалось забезпечити роботу морського коридору

Україні вдалося забезпечити роботу морського коридору в Чорному морі завдяки тому, що більша частина маршруту пролягає у водах, які є недоторканими для Москви. Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Основна складова успіху - це те, що більша частина нинішнього коридору пролягає через територіальні води країн-членів НАТО: Румунія, Болгарія, Турецька Республіка. Територіальні води - 12 морських миль від узбережжя, згідно з міжнародним законодавством, є суверенною територією держави" , - сказав він.

За його словами, там діє такий правовий режим, як і у самій державі, до яких вони відносяться.

"Це все одно, якби ви потрапили на суходіл цієї країни. І для Росії ця територія залишається недоторканою" , - додав Плетенчук.

Як зазначив речник ВМС, росіяни в себе в телевізорі можуть розкидатись погрозами, але в реальності чудово розуміють, що вступати в пряму конфронтацію з Північноатлантичним альянсом вони не можуть собі дозволити.

"Відповідно, залишається та частина, яка в нашій акваторії, по якій ворог намагався досить довго працювати" , - сказав він.

Плетенчук розповів, що зараз росіяни, туди балістику направляють періодично, більшість ракет ми збиваємо на підльоті.

"Вони пробували мінувати цю ділянку – досить тривалий час з літаків Су-24 вони скидали донні міни в контейнерах. Але після того, як збили той Су-24 – вони передумали. Були випадки, коли вони наближались літаками стратегічної авіації, наприклад, Ту-22, але потім вони теж цю ідею покинули. У повітрі панує російська авіація, проте повітряні атаки ми здебільшого відбиваємо. А влучити в судно під іноземним прапором вони теж не хочуть" , - додав він.

За його словами, мінна безпека, протидиверсійна діяльність, патрулювання, конвоювання – це все здійснюють Військово-морські сили власними силами та ресурсами, щоб забезпечити безпеку в цій ділянці, яка є нашими територіальними водами