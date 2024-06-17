Компанії-лідери оптової торгівлі заробили торік 500 млрд – "Опендатабот"

У 2023 році компанії-лідери оптової торгівлі заробили понад 535 млрд грн. Загалом до топ-10 потрапили компанії, які займаються торгівлею тютюновими виробами, агропродукцією, металом, фармацевтичними препаратами та продуктами харчування. ﻿Відкриті дані проаналізувала платформа "Опендатабот", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що сукупний дохід 10 провідних компаній оптової торгівлі минулого року зріс на 17% у порівнянні до лідерів 2022 року.

Компанія українського агрохолдингу "Кернел Трейд" третій рік поспіль очолює рейтинг, попри зменшення доходу на 9% до 62,06 млрд грн. Компанія, що входить до групи Кернел Андрія Веревського, займається оптовою торгівлею зерном та соняшниковою олією. Водночас чистий прибуток компанії зменшився на 15%, склавши 4,37 млрд грн.

У "Опендатабот" зазначають, що наприкінці квітня цього року "Кернел Трейд" змінив свій напрямок роботи у реєстрах з оптової торгівлі на виробництво олії.

На друге місце піднялась компанія "Окко експрес". Компанія створена тільки у вересні 2022 року, минулого року її дохід склав 61,89 млрд грн, а чистий прибуток досяг 1,15 млрд грн. "Окко експрес" займається торгівлею паливом і витіснила зі своєї позиції іншу компанію групи – Окко-бізнес партнер.

На третьому місці знаходиться "Тедіс Україна", що входить до групи родини Кауфман. Дохід компані у 2023 році зменшився на 5% до 61,53 млрд грн. "Тедіс Україна" займається оптовою торгівлею тютюновими виробами.

Новачком у рейтингу "ДЛ Солюшн", створену у серпні 2022 року, власником якої є громадянин Ізраїлю Арі Вебер. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля тютюновими виробами. Компанія зайняла 7-ме місце з доходом у 50,65 млрд грн і чистим прибутком у 61,36 млн грн.

Зазначається, що "Фоззі коммерц", яка піднялась на 9-те місце, збільшивши свій дохід у 7 разів до 41,85 млрд грн, що є найкращим показником серед інших компаній. Водночас чистий прибуток "Фоззі коммерц" скоротився у 10 разів у порівнянні до минулого року. Компанія входить до групи Фоззі Груп Володимира Костельмана.

Натомість "Метінвест-СМЦ" Ріната Ахметова закриває рейтинг з доходом у 40,71 млрд грн, що на 36% більше, ніж у перший рік повномасштабної. Торік компанія, що займається оптовою торгівлею металом та металоконструкціями отримала прибуток у 881,55 млн грн, що майже на третину більше ніж у 2022 році.

Додається, що зі списку топ-10 вибули три компанії, які займалися оптовою торгівлею паливом: Окко-бізнес партнер, ДТЕК Трейдінг та Вест Петрол Маркет. Також покинула рейтинг Філіп Морріс сейлз енд дистриб’юшн, незважаючи на зростання доходу на 36% у 2023 році.