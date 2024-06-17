Союзник Трампа розкритикував Шольца за коментарі на підтримку Байдена

Колишній посадовець Пентагону за адміністрації Трампа розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца в неділю після того, як той висловив підтримку президенту Байдену напередодні листопадових виборів, повідомляє Європейська правда.

Про це інформує видання The Hill.

У суботу Шольц заявив виданню Politico, що Байден "точно знає, що робить" і, швидше за все, переможе на президентських виборах. Шольц похвалив поведінку американського президента і його роботу в економіці.

Колишній заступник помічника держсекретаря Пентагону Елбрідж Колбі назвав ці зауваження "дико недоречними".

"Я думаю, що краще триматися подалі від виборів один одного", – зазначив він.

Шольц також високо оцінив підтримку Байденом НАТО, в той час як Трамп погрожував вивести США з Альянсу. Він охарактеризував питання про те, хто переможе на виборах у листопаді, як "трохи дивні", заявивши, що Байден є найімовірнішим переможцем.

"Я сумніваюся, що (Шольц) дійсно знає, про що він говорить в американському контексті", – сказав Колбі. "І я, безумовно, вважаю, що коментувати внутрішню американську політику і вибори абсолютно недоречно", – додав він.

Колбі є одним з головних претендентів на посаду потенційного радника адміністрації Трампа з питань національної безпеки. Він особисто виступав за те, щоб США були більш активними у протистоянні з Китаєм, а також за менш активну роль в інших конфліктах за кордоном, в тому числі в Україні.

Коментарі Шольца прозвучали на саміті G7 в Італії, де президент Байден зустрівся з найближчими союзниками, щоб обговорити економіку і зовнішню політику.

У четвер G7 оголосила про згоду надати Україні кредит в розмірі 50 млрд доларів, кошти для якого будуть взяті із залученням заморожених російських активів.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що позику Україні нададуть США, Канада, Велика Британія і, можливо, ﻿﻿"Японія, відповідно до конституційних обмежень".