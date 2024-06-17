Кабмін дозволив використання штучного інтелекту у "Дії"

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Відповідати користувачам буде штучний інтелект. Про це йдеться у постанові від 13 червня 2024 р. № 693, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Документом дозволено використання технологій штучного інтелекту в Порталі Дія.

Крім того, користувачі будуть отримувати інформаційну підтримку щодо порядку користування Порталом Дія "зокрема з використанням технологій штучного інтелекту".

Також постановою передбачено за допомогою Порталі Дія внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я медичної та іншої інформації про користувача, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею.