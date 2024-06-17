Кількість обстрілів прикордонних областей зменшилась – Держприкордонслужба

Росія щоденно обстрілює Чернігівську, Сумську та Харківську області. Останнім часом кількість обстрілів зменшилась. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ворог щоденно обстрілює три області на кордоні з країною-агресором. Це в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За останній час ми бачимо меншу кількість обстрілів, ніж це було раніше, але фактично ці обстріли не припиняються, і ворог застосовує різноманітне озброєння для того, щоб завдавати ударів.

До прикладу, якщо порівняти у весняні місяці, то щомісяця кількість обстрілів коливалась десь на рівні понад 3 тисячі. А зараз, з початку цього місяця, зафіксовано близько тисячі обстрілів" , – сказав Демченко.

Він зазначив, що більшість атак росіян під час обстрілів припадає на населені пункти, через що страждають мирні люди.

Як повідомлялося, за добу нараховується 16 обстрілів (104 вибухи) із різних видів озброєння прикордоння Сумщини та Чернігівщини.