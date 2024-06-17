Секретар РНБО назвав два головні військові завдання для України

Наразі військовими завданнями України є зупинка російських окупантів на лінії фронту та атаки по об'єктах на території РФ, які дозволяють агресору вести війну, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в інтерв'ю The Times Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко.

Видання зазначає, що тривала затримка з постачанням американської зброї на початку року дозволила РФ "досягти найбільшого успіху на полі бою з початку війни". Утім, відновлення допомоги допомогло Україні дати опір, а ситуація на Харківщині, за словами Литвиненка, зараз "повністю стабілізована". До того ж, Україна почала використовувати західну зброю для ударів по російських силах на території РФ.

"У нас є два дуже важливі військові завдання. Перше — зупинити росіян на лінії фронту, друге — бити вглиб Росії" , — каже Литвиненко.

Секретар РНБО уточнив, що ціллю України є критична інфраструктура, яка дозволяє Росії вести війну.

Як повiдомлялось, Сили оборони України, за інформацією військових, "трохи відкинули" російських загарбників від села Липці під Харковом.