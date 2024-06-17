Міненерго: Росіяни обстріляли електроенергетичні та газові об'єкти у двох областях

У ніч на 17 червня російські окупанти обстріляли електроенергетичні та газові об'єкти у двох областях України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідо﻿﻿мили у Міністерстві енергетики України.

"Сьогодні вночі ворог обстріляв обладнання одного з енергетичних об’єктів на півдні країни. Пошкоджено будівлю та електричний кабель. Персонал не постраждав. В іншому прифронтовому регіоні під час обстрілу зафіксовано влучання в об’єкт газової інфраструктури. Є пошкоджене обладнання. Персонал не постраждав" , – повідомили у Міненерго.

Через пошкодження газорозподільних мереж внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області від газопостачання відключено 108 споживачів, додали у відомстві.

Крім цього, через негоду у Сумській та Чернігівській областях на ранок знеструмлено близько 2 тисяч абонентів у 14 населених пунктах.

Також у Міненерго зазначили, що 16 червня для дотримання безпечної роботи системи передачі та недопущення перевантаження мережі у західних регіонах обмежувалося виробництво електроенергії з ВДЕ.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – понад 27 тисяч МВт*год. Експорту не передбачається.

Нагадаємо:

17 червня застосування графіків погодинних відключень заплановано з 8:00 до 24:00. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.