В ОП з'ясовують, чи справді дві країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру

Офіс президента України з’ясовує, чи справді Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під декларацією Саміту миру, повідомляє Європейська правда.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

За його словами, українська сторона зв’язуватиметься зі Швейцарією для того, аби уточнити список підписантів.

"Ці країни (Ірак та Йорданія. – Ред.) були зазначені на фінальному табло в залі, де проводилась фінальна сесія, тому ми не поспішаємо з будь-якими висновками щодо того, які країни від’єдналися чи приєднались.

Комюніке залишається відкритим для приєднання будь-яких країн і ми розраховуємо, що кількість його учасників буде тільки збільшуватися. Щодо цих конкретних країн – ми перевіримо цю інформацію", – сказав Бевз.

Нагадаємо, напередодні у списку підписантів комюніке Саміту миру було 80 держав, тоді як наразі в ньому 78 країн, водночас підписи Іраку та Йорданії відсутні.