У МЗС Китаю відмовилися коментувати підсумки Саміту миру у Швейцарії

Китай не брав участі в Глобальному саміті миру в Швейцарії і не коментуватиме його результати та підсумкове комюніке, в якому йдеться про відновлення територіальної цілісності України як основи для будь-якої мирної угоди з Росією. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє Укрінформ.

"Китай не був присутній на цьому мирному саміті і не коментуватиме спільну заяву" , - сказав Лінь у відповідь на прохання журналістів поділитися думками з приводу підсумкового документа саміту.

Дипломат додав, що в українському питанні позиція Китаю залишається послідовною і чіткою (одним із її ключових пунктів є негайне припинення вогню і встановлення перемир’я, що відповідає прагненню Росії – ред.).