Пенсійний фонд направив на соцвиплати у червні майже 41 млрд грн

Пенсійний фонд України у червні спрямував на соціальні виплати 40,7 млрд грн, з яких 37,4 – на виплату пенсій, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

Так, станом на 16 червня профінансовано на пенсійні виплати – 37,4 млрд грн, зокрема через АТ "Укрпошта" – 7,5 млрд грн, через уповноважені банки – 29,9 млрд грн.

Крім того, на виплату житлових субсидій та пільг направлено 1,4 млрд грн, на страхові виплати – 1,9 млрд грн, зокрема на оплату лікарняних – 760,9 млн грн.

Нагадаємо:

Після зростання тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.