Бербок попередила про серйозні наслідки у разі відмови від підтримки України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про серйозні наслідки для Німеччини і НАТО, якщо вони не підтримають Україну в її оборонній кампанії проти Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Der Standard.

"Якщо ми не будемо продовжувати підтримувати Україну, то ризикуємо зіткнутися з тим, що війська Путіна стоятимуть на кордоні з Польщею. Війна скоро буде на території ЄС і НАТО" , - заявила вона.

За її словами, майже неможливо підрахувати, у скільки Заходу обійдеться захист свободи і безпеки.

"Зрештою, йдеться про одне: підтримка України також утримує війну далеко від нас" , - підкреслила міністр.

Бербок також попередила про нові потоки біженців.

"Якщо Україна більше не зможе захищати себе - і я кажу це тим, хто відмовляється від підтримки, - то ще мільйони людей будуть змушені тікати. Зрештою, хто добровільно житиме під тортурами та окупацією?" - заявила глава МЗС Німеччини.

Вона нагадала, що понад мільйон українців уже знайшли захист у Німеччині.

"Програш був би фатальним - як для вільної України, так і для вільної Європи. Саме тому країні потрібна додаткова підтримка" , - зазначила міністр.

Вона ще раз звернулася "до всіх партнерів по всьому світу із закликом терміново передати додаткові системи протиповітряної оборони".

Допомога Україні від Німеччини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина відіграє ключову роль у наданні військової допомоги українським захисникам. Її внесок є найбільшим серед усіх європейських країн.

Важливим кроком стало постачання Україні сучасних зенітних ракетних комплексів Patriot. Ця зброя суттєво посилює протиповітряну оборону країни, захищаючи її від ворожих авіаударів і ракетних обстрілів.

Крім Patriot, Німеччина передала Україні танки Leopard 2, самохідні артилерійські установки PzH 2000, а також широкий спектр іншого озброєння і боєприпасів. Ця допомога відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності України і допоможе їй у досягненні перемоги у війні.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні.