Китай розслідує імпорт свинини з ЄС на тлі торговельної напруженості

Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини з Європейського Союзу, що є останнім кроком у загостренні торговельної напруженості між Пекіном та Брюсселем. Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Китай є найбільшим закордонним ринком збуту свинини для ЄС, хоча обсяги експорту впали в останні роки через надлишок пропозиції на внутрішньому ринку та низькі ціни. Минулого року обсяг торгівлі склав $1,83 млрд, найбільше виграли від цього фермери Іспанії, Данії та Нідерландів.

Проте, це мізерна частка від загального обсягу торгівлі Китаю з ЄС. Згідно з офіційними даними, минулого року Китай імпортував з ЄС товарів на суму 282 мільярди доларів.

Розслідування, яке, як повідомило Міністерство торгівлі Китаю, розпочалося в понеділок, буде розглядатися як відповідь Пекіна на аналогічне розслідування ЄС, що вивчає китайські субсидії в різних галузях промисловості. ЄС вирішив, що з липня запровадить тарифи на імпорт електромобілів з Китаю.

У січні Китай оголосив про початок антидемпінгового розслідування щодо європейського бренді.

Очікувалося, що Китай вживатиме обмежених і цілеспрямованих заходів у відповідь ЄС, але Пекін побоюється, що більш рішуча відповідь може мати зворотні наслідки.