Сирський: Коли надійде зброя та F-16, час гратиме на користь України

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначає, що ворог нарощує інтенсивність бойових дій та працює над розширенням їхньої географії, розуміючи, що надходження значної кількості озброєння та військової техніки від партнерів України посилить спроможності Сил оборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Сирський у Facebook.

"Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись.

Тому, командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій".

Головком повідомив, що майже тиждень працює на Східному фронті у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту.

За словами Сирського, характер дій противника суттєво не змінився. На Куп'янському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках ворог проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону українських військ та захопити важливі ділянки місцевості, або населені пункти, які впливають на стійкість Сил оборони.

Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків. Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.