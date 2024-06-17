Сирський: У Донецькій області боєць ЗСУ взяв у полон чотирьох окупантів

Днями на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самотужки взяв у полон чотирьох російських окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Facebook.

"По всьому фронту від Харкова до Кринок наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне, віру в нашу перемогу.

Зокрема, днями, на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою.

Дякую йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу!".

В Генштабі уточнили, що це військовий зі складу Сухопутних військ ЗСУ. Подія мала місце в районі відповідальності ОТУ "Донецьк".