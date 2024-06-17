У ЄС остаточно схвалили план відновлення стану довкілля

Країни Євросоюзу в понеділок остаточно схвалили масштабний і довгоочікуваний план про відновлення довкілля, який передбачає відновлення всіх екосистем, які цього потребують, до 2050 року, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в пресрелізі Ради ЄС.

Закон, спрямований на відновлення екосистем, видів та середовищ існування в ЄС, ухвалили на зустрічі міністрів довкілля в Люксембурзі після того, як він отримав необхідну підтримку кваліфікованої більшості у 15 з 27 голосів країн-членів.

"Це останній крок перед тим, як закон набуде чинності", – заявила у X (Twitter) Бельгія, яка головує в Раді ЄС.

Восени минулого року представники Європарламенту й Ради ЄС досягли попередньої політичної домовленості щодо регламенту про відновлення довкілля, який передбачає відновлення всіх екосистем, які цього потребують, до 2050 року.

Втім, протягом декількох місяців план стикався з опозицією з боку кількох країн-членів ЄС на тлі безперервних протестів фермерів, що призвело до того, що законопроєкт зайшов у глухий кут.

Європейська комісія запропонувала ухвалити регламент ще у червні 2022 року в межах стратегії ЄС щодо біорізноманіття з огляду на те, що понад 80% європейських екосистем перебувають у поганому стані.