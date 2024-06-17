У Чехії на військовому полігоні здетонував невідомий боєприпас, є постраждалі

На чеському військовому полігоні Лібава здетонував невідомий боєприпас. Унаслідок інциденту є постраждалі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Чеської армії у Twitter.

"Ми маємо справу із серйозною подією в районі військового полігону Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас" , - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що внаслідок події є постраждалі.

"Ми намагаємося надати допомогу якомога швидше, у справу втрутився рятувальний вертоліт. Інцидентом займається військова поліція" , - заявили в армії.

Підрив складів із боєприпасами у чеському Врбетиці

16 жовтня і 3 грудня 2014 року сталися вибухи на складах боєприпасів у чеському селищі Врбетіце. Тоді вони забрали життя двох людей і завдали збитків на суму понад 1 мільярд крон.

Уже 2014 року перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек заявив, що чеські правоохоронці мали інформацію про причетність до трагедії шпигунів ГРУ Олександра Мишкіна та Анатолія Чепіги. Обидва були оголошені в міжнародний розшук.

Примітно, що саме ці офіцери ГРУ 2018 року у Великій Британії скоїли замах на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, отруївши їх нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Нещодавно поліція Чехії визнала доведеним, що вибухи на складах здійснили співробітники ГРУ Росії.