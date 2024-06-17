МКС фокусуватиметься на злочинах проти українських військовополонених

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду вирішив фокусуватися на злочинах, які скоюють російські військові стосовно українських військовополонених, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла голова команди МКС в Україні Бренда Голліс у ході воркшопу "Міжнародне право збройних конфліктів та механізми притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини".

"Ми зараз зосереджуємо увагу на злочинах, скоєних під час утримання та внаслідок утримання. Ми розглядаємо утримання як щодо військовополонених, так і цивільних осіб" , - зазначила Голліс.

Прокурор зазначила, що згідно з міжнародним правом, військові можуть бути взяті в полон. Їх можна утримувати в полоні, але не можна катувати, вбивати, чинити насильство та інші злочини. Утримувати у полоні цивільних осіб не можна.

"Навіть якщо утримання є законним, не можна наражати людей на катування, вбивати, вчиняти статеве насильство, морити голодом і вчиняти будь-які інші злочини проти них" , - додала Голліс.

Страта українських військових

Варто зазначити, що Росія часто нехтує міжнародним правом у питаннях гуманного поводження з українськими військовополоненими. Так, у мережі випливали численні докази того, що росіяни катують, тримають у неналежних умовах та вбивають українських захисників, взятих у полон.

Нагадаємо, раніше правозахисна організація Human Rights Watch написала про те, що з грудня 2023 року російські окупанти стратили щонайменше 15 українських воїнів, які намагалися здатися в полон.

Також, за інформацією правозахисників, ворожі солдати розстріляли ще шістьох українських бійців, які вже потрапили в полон.

При цьому станом на початок квітня Україні було відомо про страту понад 50 українських захисників.

Нещодавно ми повідомляли, що українські правоохоронці проводять розслідування страти понад 60 бійців ЗСУ, які потрапили в полон до росіян.