Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що нібито результативність Глобального саміту миру, на який країну-агресора Росію не запросили, "наближається до нуля", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Це була широко поширена точка зору на цьому заході, багато хто з них (учасників Саміту - ред.) саме підтверджували розуміння безперспективності будь-яких серйозних субстантивних обговорень без присутності нашої країни. Це ми теж відфіксували".

Він також підкреслив, що у Росії не зіпсуються відносини з Угорщиною, Сербією і Туреччиною, чиї представники підписали підсумковий документ конференції.

"Ми, зрозуміло, братимемо до уваги позицію, яку зайняли ці країни, для нас це важливо. І ми будемо продовжувати роз'яснювати їм нашу аргументацію", − повідомив Пєсков.

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