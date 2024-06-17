Української мови на телебаченні стане більше: що зміниться
Рівно за місяць, з 17 липня 2024 року, в Україні набирають чинності окремі положення статті 40 закону "Про медіа", які збільшать присутність української мови на телебаченні, повідомляє РБК-Україна.
Сайт розповідає, як саме будуть посилені вимоги щодо використання державної мови в ефірах україномовних програм.
Про які зміни йдеться
З 17 липня 2024 року в Україні набирає чинності пункт 6 частини 8 статті 40 закону України "Про медіа". Він посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм.
"Сьогодні в телеефірах загальнонаціональних телевізійних каналів практикується українсько-російська двомовність, за якої учасники застосовують російську мову без перекладу, озвучення чи субтитрування державною мовою. З 17 липня така практика буде припинена", - пояснив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
За його словами, нові вимоги щодо збільшення присутності української мови на телебаченні є важливим кроком для зміцнення статусу державної мови в інформаційному просторі.
Так, використання недержавної мови в ефірах допускатиметься лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми - якщо загальна тривалість таких реплік не перевищує 10% тривалості програми.
Водночас всі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською.
На думку мовного омбудсмена, це сприятиме припиненню в телевізійних та радіоефірах режиму українсько-російської двомовності, який (за визначенням Конституційного суду України) не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної та є порушенням права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.
Виходячи з цього, вже за місяць "глядачі матимуть можливість споживати ще більше контенту рідною українською мовою".
Основне зі статті 40 закону "Про медіа"
Стаття 40 закону України "Про медіа" - "Мова у сфері аудіовізуальних медіа".
Згідно з пунктом 1, програми державною мовою (у тому числі фільми), у загальному тижневому обсязі мовлення телемовників - ліцензіатів у кожному з проміжків часу між 7:00 та 18:00 годинами й між 18:00 та 22:00 годинами мають становити:
- для телеканалів загальнонаціональної та регіональної категорій - не менше ніж 90% від загальної тривалості програм (або їх частин)
- для телеканалів місцевої категорії - не менше ніж 80% від загальної тривалості програм (або їх частин)
- для телемовників, які, крім мовлення державною мовою, здійснюють мовлення виключно мовами національних меншин (спільнот) України (за винятком мов національних меншин (спільнот), визнаних ВРУ державою-агресором або державою-окупантом) - не менше ніж 30% від загальної тривалості програм (або їх частин)
Згідно з пунктом 4 статті 40, з 1 січня 2024 року телеканали, які мають ліцензію на загальнодержавне мовлення, повинні транслювати програми державною мовою (зокрема і фільми), не менше, ніж 90% загального часу ефіру між 7:00 та 18:00 годинами й між 18:00 та 22:00 годинами.
Крім того, згідно з пунктом 5 статті 40, телемовники та радіомовники, які здійснюють мовлення мовами корінних народів України (незалежно від територіальної категорії) повинні забезпечувати сумарний тижневий обсяг мовлення державною мовою та мовами корінних народів України в обсязі не менше ніж 75%.
При цьому не менше ніж 30% - державною мовою (у тому числі програм новин, інформаційно-аналітичних та розважальних програм).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як радянська влада паплюжила нашу мову й вигадувала "українські" слова, яких ніколи не існувало.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, закон України "Про медіа", сторінка "Уповноважений із захисту державної мови" у Facebook.