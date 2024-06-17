Росіяни вдарили по Полтавському району: під завалами можуть бути люди
Російські загарбники вдарили по Полтавському району та влучили у цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки є постраждалі, повідомляє РБК-Україна.
Про це повiдомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram.
"За попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі", - заявив він.
За словами Проніна, є постраждалі, а під завалами будівлі можуть перебувати люди.
Зазначимо, що до цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області.
Атаки на Полтавську область
7 червня внаслідок ворожого обстрілу у Полтавському районі зруйновано приватний будинок. Рятувальники витягли з-під завалів жінку, яка, на жаль, померла у лікарні від отриманих травм.
Це не перший випадок, коли російські окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі України.