Росіяни вдарили по Полтавському району: під завалами можуть бути люди

Російські загарбники вдарили по Полтавському району та влучили у цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки є постраждалі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram.

"За попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі", - заявив він.

За словами Проніна, є постраждалі, а під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Зазначимо, що до цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області.

Атаки на Полтавську область

7 червня внаслідок ворожого обстрілу у Полтавському районі зруйновано приватний будинок. Рятувальники витягли з-під завалів жінку, яка, на жаль, померла у лікарні від отриманих травм.

Це не перший випадок, коли російські окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі України.