У ЗСУ розповіли про успішні удари по Криму за останні місяці

За півтора місяці Сили оборони України уразили в тимчасово окупованому Криму близько 15 систем протиповітряної оборони ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив СтратКом ЗСУ в соцмережах.

Загальна кількість окремо уражених систем ППО – близько 15.

Зокрема, йдеться про дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400.

Знищено десятки пускових установок зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.

"Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму!".