У ЗСУ розповіли про успішні удари по Криму за останні місяці
За півтора місяці Сили оборони України уразили в тимчасово окупованому Криму близько 15 систем протиповітряної оборони ворога, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив СтратКом ЗСУ в соцмережах.
Загальна кількість окремо уражених систем ППО – близько 15.
Зокрема, йдеться про дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400.
Знищено десятки пускових установок зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.
"Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму!".