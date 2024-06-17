У Києві на одній ділянці частково обмежать рух транспорту

Із 18 до 22 червня з 08:00 до 17:00 діятимуть часткові обмеження руху транспорту на вул. Академіка Заболотного, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

"Зокрема, обмежать рух крайньою правою смугою на ділянці від вул. Академіка Лебедєва до вул. Бродівська у зв’язку із заливкою тріщин дорожнього покриття" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Із 15 до 17 червня з 22:00 до 07:00 буде частково обмежений рух транспорту на мосту через річку Десенка.