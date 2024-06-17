На Закарпатті перекинувся рейсовий автобус: травмовані 11 людей

На Закарпатті в селі Сімер Ужгородського району під час перевезення пасажирів перекинувся рейсовий автобус. Внаслідок аварії травмовані 11 людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської області в Facebook.

Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі рейсового автобуса. Подія сталась в селі Сімер Ужгородського району.

Як встановили правоохоронці, 69-річний водій автобуса марки "IVAN" не впорався з керуванням під час виїзду з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. У населеному пункті Сімер чоловік допустив з’їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік.

Зазначається, що внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми отримали три із них - 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування у справі триває" , - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП на Закарпатті у селі Сімер 17 червня (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що в Румунії автобус із громадянами України потрапив у ДТП. Унаслідок інциденту чотирьох людей ушпиталили.