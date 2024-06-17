ОСУВ "Хортиця": ЗСУ вибивають росіян з рубежів оборони та вогневих точок

Українські війська на фронті здійснюють свої контратакувальні дії, вибивають росіян з рубежів оборони та вогневих точок, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають його оборонні рубежі та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії і займаємо їх вогневі позиції та вибиваємо з рубежів. Тому тактична ситуація досить динамічна", - розповів Волошин.

За його словами, Сили оборони проводять на певних ділянках фронту успішні дії, а ворогу доводиться оборонятися.

Речник також зазначив, що ЗСУ зараз не відчувають снарядного голоду. Водночас додав, що "все пізнається в порівнянні".

"На тлі використання ворогом великої кількості боєприпасів, вони нас переважали раніше кількісно, але наші ЗСУ переважають якісно. Ми витрачаємо з розумом кожен снаряд - у ціль", - додав він.

Як розповів Волошин, вчора, 16 червня, у східній операційній зоні було знищено понад 960 окупантів, два танки й 17 бронемашин, 10 гармат і мінометів, а також понад 20 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Окрім того, ЗСУ знищили 42 укриття та 8 складів з боєприпасами разом з окупантами.

Водночас, за його словами, ворог дошкуляє авіацією, яка скидає авіабомби.

"Лише за травень ворожа авіація скинула понад 3200 КАБів по всій території України. А лише від початку червня - понад 1050 авіаційних снарядів ворожа армія закинула якраз по позиціях наших захисників та по мирних населених пунктах і містах", - зазначив речник.

Ситуація на фронті 17 червня

За останніми даними Генштабу, від початку доби, 17 червня, на лінії фронту зафіксовано 52 боєзіткнення. Наразі найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку. Також росіяни активізувались й на Харківському.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що наразі росіяни намагаються розширити географію бойових дій, оскільки розуміють, що постачання зброї та винищувачів F-16 гратимуть на користь України.