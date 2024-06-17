Генштаб: За добу на фронті 119 зіткнень, йдуть бої у Серебрянському лісі

За добу Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу росіян, загалом на фронті відбулось 119 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22.00 17 червня, повідомляє Українська правда.

Протягом доби російські війська завдали по території України два ракетних із застосуванням двох ракет та 32 авіаційних удари із застосуванням 39 КАБів, задіяли 475 дронів-камікадзе. Також армія РФ здійснила майже 2600 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах із ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Як повідомляють військові, на Харківському напрямку сьогодні відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна – поблизу села Липці. У Вовчанську відбили 10 російських штурмів.

На Куп’янському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. Українські воїни відбили 9 атак противника поблизу Синьківки. Одна ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень досягла 13. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та Серебрянського лісу. Вісім атак відбито українськими захисниками. Ще точаться бої біля Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку штурмові дії ворога поблизу Кліщіївки успіху не мали. Тривають боєзіткнення у районах Григорівки та Часового Яру.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. Сьогодні здійснив 42 атаки, 32 з яких відбито. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

Попередні втрати агресора за сьогодні на цьому напрямку склали майже 300 окупантів вбитими та пораненими. Знищено одну бойову броньовану машину, чотири автомобіля та три ворожі гармати.

На Курахівському напрямку на цей час доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 11. Окупанти концентрують зусилля у напрямку Красногорівки, де три їх атаки відбито, а чотири – ще продовжуються. Біля Георгіївки та Парасковіївки активність ворога успіху не досягла. Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів.

На Придніпровському напрямку російський агресор тричі атакував наші підрозділи на лівому березі Дніпра. Успіху не мав.