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Путін написав статтю до північнокорейської газети: скаржиться на удари по РФ

Путін написав статтю до північнокорейської газети: скаржиться на удари по РФ
Фото: kremlin.ru

Російський правитель Володимир Путін напередодні візиту в КНДР опублікував статтю, де похвалив цю країну за "тверду підтримку" окупантів у війні проти України і заявив, що готовий до тісної взаємодії з Північною Кореєю, "щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".﻿﻿ Про це йдеться в статті Путіна в північнокорейській газеті "Нодон синмун", повідомляє Українська правда.

Путін заявив, що Росія "високо цінує тверду підтримку КНДР" у проведенні війни проти України і солідарність цієї країни з РФ із ключових міжнародних питань.

Російський правитель повторив свої традиційні наративи про те, що США "роблять все, щоб затягнути і з більшою силою розпалити" війну в Україні та нібито відкидають усі "спроби мирного врегулювання ситуації", в той час як країна-агресор нібито "була і буде відкрита для рівноправного діалогу з усіх, найскладніших питань".

Він також звинуватив "противників" Росії в тому, що вони "дозволяють і фактично підштовхують використовувати сучасну західну зброю і техніку для нанесення ударів по російській території". При цьому, за твердженням російського лідера, найчастіше такі удари нібито завдаються "по мирних цілях".

Путін заявив, що Росія підтримуватиме КНДР, а також готова "до тісної взаємодії, щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".

Для цього планується, зокрема, "вибудовувати архітектуру рівної і неподільної безпеки в Євразії".

Раніше у Кремлі офіційно повідомили про візити Путіна до Північної Кореї 18-19 червня та В'єтнаму 19-20 червня.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США непокоїть поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Путіна до Пхеньяна.

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