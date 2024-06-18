Підпис під комюніке Саміту миру відкликала ще одна країна

Після Іраку та Йорданії свій підпис під спільним комюніке Саміту миру відкликала також Руанда, повідомляє Українська правда.

Про це говорить оновлений список підписантів, який опублікував сайт МЗС Швейцарії.

На сайті зазначається, що список було оновлено 17 червня.

У переліку підписантів відсутня Руанда, хоча у версії від 16 червня вона була перерахована.

Водночас у переліку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.

Що передувало: Раніше свої підписи під комюніке відкликали Ірак та Йорданія, таким чином кількість країн, що приєдналися до документу, зменшилася з 80 до 78.

Учасники Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру.

Спершу повідомлялося, що підсумкову декларацію Глобального саміту миру підписали 80 держав та чотири організації.